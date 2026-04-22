DOM jest licencjonowaną agencją nieruchomości w Korei Południowej dla zagranicznych klientów.

Towarzyszymy transakcjom pod klucz: wybór nieruchomości, negocjacje, weryfikacja dokumentów, pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, rejestracja i po dokonaniu transakcji.

Pracujemy w całej Korei i przyjmujemy złożone sprawy, w tym gdy klient ma ograniczony dostęp do produktów bankowych lub nietypowej sytuacji.

✔ 3 języki: rosyjski / koreański / angielski

✔ Ponad 4 lata na rynku Korei Południowej

✔ Partnerstwa z bankami i firmami prawniczymi

✔ Płatność za usługi - od faktu wyniku

✔ Wsparcie po 12 miesiącach