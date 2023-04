Dolce Calabria

Opis

Jesteśmy na rynku rosyjskim od prawie 10 lat i przez ten czas znaleźliśmy świetne opcje nieruchomości dla wielu rodzin z Jekaterynburga, Samary, St. Petersburg, Moskwa i inne miasta. Oprócz naszych menedżerów, nasz zespół obejmuje architekta, kilku projektantów i prawnika, którzy pomogą Ci w rozwiązywaniu wszystkich biurokratycznych pytań, w tym zezwoleń na pobyt.



Zaczynamy oczywiście od wycieczki wprowadzającej: zorganizujemy wycieczkę, aby zobaczyć nas na południu Włoch, wysłać zaproszenie, wybrać bilety, znaleźć hotel, spotkać się z tobą na lotnisku. Następnego dnia odwiedzimy obiekty, które wcześniej uzgodniliśmy wspólnie, pocztą elektroniczną lub podczas spotkania w naszym biurze w Moskwie. Podczas tej wycieczki zapoznamy Cię z życiem w naszym regionie, pokażemy nasze plaże, miasta, a nawet miejsca nieturystyczne. Na przykład dzikie plaże, o których wiedzą tylko miejscowi... I wiele więcej!



Dla klientów, którzy nie mogą jeszcze przyjechać do Włoch, przygotowaliśmy opcję B, a mianowicie wycieczki wideo i format zakupu na odległość.

Po zakupie pomagamy wszystkim naszym klientom przyzwyczaić się do naszego regionu, pomagamy im nawet w tak prostych kwestiach komunalnych, jak gdzie i jak zapłacić za mieszkanie, uzyskać połączenie z Internetem, zainstalować system alarmowy, kupić włoską kartę SIM itp. W ten sposób będziesz mieć tylko miłe wspomnienia z początku nowego życia we Włoszech!