DDA Real Estate

Indonezja, Cinere
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2007
Na platformie
1 rok 6 miesięcy
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
dda-re.com/
O agencji

Międzynarodowa agencja sprzedaży nieruchomości, założona w 2007 roku, należy do grupy firm "Business Lawyer". Jedyna firma na rynku, która działa w ponad 400 miastach w Rosji od Kaliningradu do Kamczatki, biura w Turcji, Tajlandii, na wyspie Bali (Indonezja), w Wietnamie i siedziba w Dubaju (ZEA).

Dobierzemy Ci nieruchomość do inwestowania, wynajmu lub zamieszkania całkowicie za darmo z pełnym towarzyszeniem transakcji (deweloper płaci za naszą pracę).

Usługi

Znajdziemy dla Ciebie nieruchomość pod inwestycję, do wynajęcia lub do zamieszkania całkowicie za darmo przy pełnym wsparciu transakcji (naszą pracę opłaca deweloper).

- Gwarancja rocznego dochodu z inwestycji;
- Nieoprocentowane raty na okres 7 lat;
- Bezpłatna pomoc prawna;
- Gwarancja bezpieczeństwa przelewów podczas transakcji;
- Najlepsze warunki do życia i inwestowania;
- Duża baza danych obiektów.

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 14:24
(UTC+7:00, Asia/Jakarta)
Poniedziałek
10:00 - 22:00
Wtorek
10:00 - 22:00
Środa
10:00 - 22:00
Czwartek
10:00 - 22:00
Piątek
10:00 - 22:00
Sobota
10:00 - 22:00
Niedziela
10:00 - 22:00
Nowe budynki
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa dwie minuty od plaży. Przewidywany zwrot z inwestycji – 17%. Płatność: 30% + raty przy 7 ratach po 10%. Płatności nieoprocentowane przez 12 miesięcy. Obiekt pod inwestycję o wysokiej rentowności! Gwarantowany wzrost cen! Kompleks MELASTI DREAM RESIDENCE o nowoczesnej architekturze. …
Agencja
DDA Real Estate
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Benoa, Indonezja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 117–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa 80 metrów od plaży.Korzyści: wydajność do 15% rocznie.Wyposażenie:- Własny basen z hydromasażem;- System inteligentnego domu;- Teatr domowy;- Szafka na wino;- Magazyn.- Pralka;- Bosch sprzęt gospodarstwa domowego i analogi;- Hydraulika Grohe, Villeroy & Boch i analogi.Lokalizacja otocz…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Zespół mieszkaniowy APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonezja
Canggu, Indonezja
od
$145,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny apartament z widokiem na ocean.Atrakcyjne apartamenty dla inwestycji. Średnia liczba mieszkańców wyspy wynosi 70- 90%. Sezon turystyczny trwa 365 dni. Rentowność wynosi 17%. Zemsta za 6 lat.Apartamenty z prywatnym tarasem z widokiem na ocean, skąd można oglądać piękne wschody słoń…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Zespół mieszkaniowy ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 143 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
143.0
350,000
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$136,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 40 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
40.0
136,000
Agencja
DDA Real Estate
Nasi agenci w Indonezja
Veronika Ismailova
Veronika Ismailova
31 obiekt
