DDA Real Estate

O agencji

Międzynarodowa agencja sprzedaży nieruchomości, założona w 2007 roku, należy do grupy firm "Business Lawyer". Jedyna firma na rynku, która działa w ponad 400 miastach w Rosji od Kaliningradu do Kamczatki, biura w Turcji, Tajlandii, na wyspie Bali (Indonezja), w Wietnamie i siedziba w Dubaju (ZEA).

Dobierzemy Ci nieruchomość do inwestowania, wynajmu lub zamieszkania całkowicie za darmo z pełnym towarzyszeniem transakcji (deweloper płaci za naszą pracę).