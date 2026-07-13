  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Christ Impression Enterprise

Christ Impression Enterprise

Kaosa Obom Road, Adjascent JD filling station, on Top of Latex Foam, First floor
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Nasi agenci w Ghana
Christ Impression Enterprise
Christ Impression Enterprise
1 obiekt
Agencje w pobliżu
SellRent Ghana
Ghana, Sakumono
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości mieszkalne 518
SellRent rozpoczął od tego, aby nabycie nieruchomości było bezstresowe i przyjemne, wykorzystując produktywność opartą na technologii i trwałe relacje. Naszą podstawową wartością jest dostarczanie dokładnych i wiarygodnych informacji i narzędzi do podejmowania inteligentnych decyzji na rynku…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się