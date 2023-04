BVN real estate

Opis

Nasz zespół @ BVN Realty skutecznie komunikuje się w języku angielskim | Français | Español. ~ ~ ~ Z 7-letnim doświadczeniem jesteśmy ekspertami „w terenie” na rynku nieruchomości w San Juan Del Sur w Nikaragui. W BVN Realty uważamy, że każdy znajdzie idealny dom, bez względu na budżet. Nasza wiedza na temat okolicy daje nam wyjątkową strategiczną okazję do pomocy w podjęciu decyzji o zakupie. Nasz zespół jest gotowy wesprzeć Cię w podróży po nieruchomościach na południowym rynku mieszkaniowym w Nikaragui. Spędziliśmy lata rozwijając relacje zaufania ze sprzedawcami, kupującymi, inwestorami i lokalnymi firmami w San Juan del Sur i okolicach. Czy jesteś gotowy, aby dołączyć do nas w naszym wyluzowanym raju - aby żyć stylem życia #BuenaVida? Sprawdź naszą niestandardową mapę obszaru San Juan del Sur - gdzie wyróżniamy oferty nieruchomości BVN - dzielnice, systemy rzeczne, niezbędne usługi i & niektóre z naszych wspaniałych firm, które tutaj są gotowe służyć Ci po przyjeździe! https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1xi1ALY8KBvuOTHmtcf_AKJSRTuLdP28g&usp=sharing Jak się tu przenieść? Cóż, przyjaciel agencji stworzył ten dokument, który jest stale aktualizowany - jego 20 stron +, ale daje wgląd i instrukcje, jak to zrobić - pozwól przygoda się zaczyna! https://docs.google.com/document/d/19Rl6F7sV4mRAsA0NIly6EhtE9dlpY8tU0DG2H86mtPo/edit Skontaktuj się z nami pod adresem WhatsApp @ lub napisz do nas e-mail i omówmy swoje przyszłe plany posiadania domu przy świeżej filiżance gorącej kawy z Nikaragui! BVN Realty | San Juan del Sur, Nikaragua | bvnica.com