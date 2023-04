AWAY REALTY

Opis

AWAY REALTY to Twój zaufany partner w świecie zagranicznych nieruchomości i inwestycji. Homes.RU to elitarny butik nieruchomości za granicą, oferujący obiekty inwestycyjne w 7 popularnych krajach europejskich – Austria, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Francja, Szwajcaria.

W bazie danych AWAY REALTY znajduje się ponad 10 000 odpowiednich ofert, wszystkie od właścicieli. W latach 2017–2019 dodaliśmy do naszej kolekcji kilkadziesiąt ekskluzywnych projektów biznesowych i jesteśmy pewni, że będą one idealnie uzupełniać Twój portfel inwestycyjny.

Rodzaje nieruchomości, które oferujemy: