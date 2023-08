Акрополь Спб» Риэлторская Компания «БагИра»

Opis

“ Akropol SPb ” Firma nieruchomości “ BagIra ” Ltd. została założona w 2001 roku. Pełnoprawny członek Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami św. Petersburg i region leningradzki. Działalność firmy na rynku nieruchomości jest certyfikowana i ubezpieczona. Kluczem do sukcesu firmy są nasi specjaliści. Dziś jesteśmy profesjonalną firmą z branży nieruchomości, która zapewnia swoim specjalistom najbardziej innowacyjne technologie w dziedzinie nieruchomości, które umożliwiają profesjonalną i wydajną obsługę naszych klientów. W 2014 roku zostaliśmy zwycięzcą 20. Międzyregionalnego corocznego publicznego konkursu na nieruchomości “ KAISSA - 2014 ” w nominacji “ Najlepsza firma z branży nieruchomości ”. Firma jest oficjalnym partnerem wiodących rosyjskich banków, takich jak Sberbank i “ VTB 24 ”. W oparciu o najlepsze praktyki firma ustanowiła szkolenia dla pracowników w zakresie rozwoju zawodowego. Nasz profesjonalny personel przechodzi obowiązkowe szkolenie w firmie, w Instytucie Nieruchomości, a co 3 lata przechodzi certyfikację w Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami St. Petersburg i region leningradzki, który gwarantuje wysoki poziom kompetencji i znajomości prawa. “ Akropol SPb ” Firma z branży nieruchomości “ BagIra ” Ltd. zapewnia szeroki zakres usług na rynku nieruchomości, wykorzystując najnowsze najbardziej innowacyjne technologie.