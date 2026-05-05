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Bureaux à vendre en New York, États-Unis

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propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Bureau 328 m² dans New York, États-Unis
Bureau 328 m²
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 328 m²
Louer ou vendre de grandes locales distribuées en 328 mètres tous sur un seul étage. Zone im…
$469,479
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