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Appartements à vendre en New York County, États-Unis

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2 BHK
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12 propriétés total trouvé
Appartement 8 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 8 chambres
New York, États-Unis
Chambres 8
Surface 765 m²
Demande d'appel
$15,99M
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Le Drobel
$4,00M
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Appartement 1 chambre dans New York, États-Unis
Appartement 1 chambre
New York, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 66 m²
L'entrée principale du projet est faite dans l'échelle et le style du grès traditionnel de B…
$960,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Appartement 4 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 290 m²
Le Drobel
$6,95M
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 133 m²
Demande d'appel
$1,27M
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Appartement 6 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 6 chambres
New York, États-Unis
Chambres 6
Surface 807 m²
Demande d'appel
$16,67M
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MontbelMontbel
Appartement 1 chambre dans New York, États-Unis
Appartement 1 chambre
New York, États-Unis
Chambres 1
Surface 110 m²
Demande d'appel
$1,39M
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 122 m²
Parc Tortuna
$2,20M
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Appartement 2 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 2 chambres
New York, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
L'entrée principale du projet est faite dans l'échelle et le style du grès traditionnel de B…
$1,40M
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 268 m²
Demande d'appel
$2,72M
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Appartement 3 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 3 chambres
New York, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 208 m²
Le Drobel
$5,60M
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Appartement 4 chambres dans New York, États-Unis
Appartement 4 chambres
New York, États-Unis
Chambres 4
Surface 332 m²
Demande d'appel
$3,57M
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Caractéristiques des propriétés en New York County, États-Unis

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