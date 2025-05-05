  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$123,229
;
9
ID: 28836
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$129,097
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$1,291
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$123,229
Posez toutes vos questions
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Afficher tout Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
An apartment of 61 m2 is for sale on the first floor of a smaller residential building in Zabjelo. The apartment is located in a quiet Romanovi street, has its own yard and parking spaces in front of the building. It has two bedrooms, separate kitchen with dining room, toilet and two terraces
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se n…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
