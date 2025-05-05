  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva

Miami, États-Unis
depuis
$322,743
;
9
Laisser une demande
ID: 28682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 29sq.m and a terace of 32sq.m - Dobrota.
Miami, États-Unis
depuis
$134,965
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,408
Quartier résidentiel Two bedroom apartmetn of 61sq.m - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$404,896
Vous regardez
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$221,813
Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Ko…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications