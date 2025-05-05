  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$998
;
10
Laisser une demande
ID: 28659
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja posjeduje lift i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa uračunato je i privatno parking mjesto. Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,113
Quartier résidentiel Two bedroom apartment in Igalo
Miami, États-Unis
depuis
$184,844
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, États-Unis
depuis
$82,153
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, États-Unis
depuis
$134,965
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$998
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on t…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,115
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 57m2, na trecem spratu prestizne zgrade Linea. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je opremljen unikatanim namještajem visokog sjaja, koji pruža moderan i elegantan ambij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Afficher tout Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
In the very core of Gorica C, a smaller residential building with three floors and three apartments is for sale. The square footage of the apartment on the ground floor is 89.54 m2, while the apartments on the first floor and attic are 93.34 m2. According to the structure, the apartments are…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications