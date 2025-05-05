Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

  1. Realting.com
  Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Miami, États-Unis
depuis
$1,408
;
10
ID: 28656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

English English
For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built building that has an elevator and whose entrance is regularly maintained. There is an option to rent a garage space. It is for rent for a longer period with a required deposit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

