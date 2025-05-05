  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Miami, États-Unis
$1,115
6
ID: 28584
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    États-Unis
  État
    Floride
  Région
    Comté de Miami-Dade
  Ville
    Miami

À propos du complexe

English
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 57m2, na trecem spratu prestizne zgrade Linea. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je opremljen unikatanim namještajem visokog sjaja, koji pruža moderan i elegantan ambijent. Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Miami, États-Unis
