  4. Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica

Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica

Miami, États-Unis
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

Prodaje se nov jednosoban stan od 51m2 sa garažnim mjestom u Dadi zgradi na Starom Aerodromu. Nalazi se na drugom spratu zgrade, istočne orjentacije. Odlikuje ga odlična struktura, nova kuhinja koja ima ostavu, velika spavaća soba. U neposrednoj blizini svih važnih ustanova. Garažno mjesto je povezano sa liftom. A new one bedroom apartment of 51m2 with a garage space in the Dadi building at the Old Airport is for sale. It is located on the second floor of the building, east orientation. It is distinguished by an excellent structure, a new kitchen that has a pantry, a large bedroom. Close to all important facilities. The garage is connected to the elevator.

