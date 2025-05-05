  1. Realting.com
  Quartier résidentiel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Quartier résidentiel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat

Miami, États-Unis
$1,174
9
ID: 28789
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

One-room and new apartment of 45m2 is for rent in Tivat. It is located in ul. Tripovića on the second floor of the building. It is furnished with style and taste. The best part of the apartment is the terrace with an open view of the sea.  

Miami, États-Unis
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 52sq.m with open view on the Bay, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
