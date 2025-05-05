  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

ID: 28556
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu.   Strukutra: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Stan je useljiv od 01.04.2025god.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini kirije! 

