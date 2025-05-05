  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$563
;
10
Laisser une demande
ID: 28822
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan 45m2 pozicioniran na trecem spratu. Stan se nalazi u blizini Voli marketa

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Ljubović, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$998
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,115
Quartier résidentiel
Miami, États-Unis
depuis
$7,042
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$469
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$563
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
U potpunosti opremljen stan nalazi se u atraktivnom dijelu kompleksa Old Bakery. Nalazi se na trećem spratu zgrade, odlične strukture i organizacije, sa pogledom na dvorišnu stranu. Mogućnost dodatne kupovine garažnog mjesta
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, na petom (od sest) spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications