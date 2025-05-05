  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$704
;
7
Laisser une demande
ID: 28494
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 45m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot!   Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Dostupno je privatno parking mjesto.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$998
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Quartier résidentiel Residential building with three apartments, Gorica C
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
Quartier résidentiel Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$998
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 58 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$221,813
Prodaje se jednosoban stan povrsine 58m2. Udaljen je od hotela Splendid 200m. U sklopu novog hotelskog kompleksa sa 4 zvjezdice. Stan ima prelijep pogled na more. Kompletno opremijen namjestajem i tehnikom • Garano mjesto; Kupac je oslobodjen placanja poreza od 3% na promet nepokretnosti. Ko…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Quartier résidentiel One bedroom apartment 104m2 in the Oasa building
Miami, États-Unis
depuis
$4,108
For sale one bedroom apartment 104m2 in the Oaza building. The apartment is positioned on the fourth floor in a building that has two elevators and a reception with staff, high ceilings and a large terrace that overlooks the courtyard side of the building. Orientation to the South. Price: 3500€ m2
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza modera…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications