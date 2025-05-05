  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$587
;
7
Laisser une demande
ID: 28557
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 38m2, na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku VI.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred i iza zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 73 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$258,194
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, États-Unis
depuis
$151,396
Quartier résidentiel Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u str…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 46.47sq.m - Kolašin
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
One bedroom apartment of 46.47 m2 is for sale in Kolašin, Breza settlement. It is a new residential building with a modern and attractive appearance. It is located in the immediate vicinity of the 5-star Breza Hotel and the future Splendid Hotel. The street has heaters under the asphalt on t…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Afficher tout Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, États-Unis
depuis
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications