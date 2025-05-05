  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica

depuis
$143,181
8
ID: 28596
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    États-Unis
  État
    Floride
  Région
    Comté de Miami-Dade
  Ville
    Miami

À propos du complexe

Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, na prvom spratu stambene zgrade, u naselju Krusevac. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od trznog centra "Big fashion". U cijenu stana je uracunato i privatno parking mjesto.

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
