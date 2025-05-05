  1. Realting.com
  Immobilier commercial Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Immobilier commercial Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put

Miami, États-Unis
depuis
$822
;
7
ID: 28810
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The property also has an alarm system and video surveillance

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

