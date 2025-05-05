  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića

Immobilier commercial Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića

Miami, États-Unis
depuis
$11,736
;
6
Laisser une demande
ID: 28699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Lokacija Objekt se nalazi uz samu magistralu što mu daje brojne pogodnosti za razne vrste djelatnosti. U vrlo prometnoj ulici u blizini Rocky Pistolata, idealna je opcija za slične lokale ali i za razne druge namjene, jer se cijeli prostor može prilagoditi skladišnom prostoru. Interijer i dizajn Prostor je vrlo lijepo osvijetljen s velikim brojem staklenih površina. Površina od 1950m2 raspoređena je na tri etaže. Prva etaža je podzemna, koja je napravljena za potrebe podzemne garaže za oko 25 vozila. U prizemlju se nalazi veliki osvijetljeni prostor od oko 650 m2, što je isto kao i na prvom katu. Sve tri razine su povezane unutarnjim stepenicama, a možda treba napomenuti da postoji i izlaz na krov koji se može iskoristiti za neku vrstu vrta ako se koristi za restoran. Postoje dva lifta od kojih je jedan teretni. Zgrada ima dozvolu za izgradnju još 2 etaže.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Commerce Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,934
Commerce Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, États-Unis
depuis
$11,736
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,056
Izdaje se poslovni prostor, povrsine 90m2, u naselju Masline. Struktura: open space prostorija i dva toaleta. Prostor se nalazi u blizini hotela Keto. Posjeduje video nadzor, dva klima uredjaja, ozvucenje kao i 4 privatna parking mjesta. Izdaje se na duzi vrmenski period, uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$4,694
Izdaje se poslovni prostor površine 193m2 u The Capital Plaza Diplomat Tover-u u Podgorici. Riječ je o impresivnom  visokom predvorju kule Diplomat, uključuje usluge recepcije i obezbjeđenja 24/7. The Capital Plaza Centar važi za jednu od najsigurnijih zgrada. Posjeduje recepciju, tri brza…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Opremljen  poslovni prostor površine 89m2 dostupan za izdavanje i za prodaju. U pitanju je u potpunosti razrađen biznis koji je moguće preuzeti sa inventarom. Nalazi se u blizini Big Fashion centra. Pogodan za igraonicu ili neku drugu djelatnost. Posjeduje kuhinju i toalet, a rađen je po …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications