  Immobilier commercial Commercial building of 700sq.m - Zabjelo

Immobilier commercial Commercial building of 700sq.m - Zabjelo

depuis
$12
9
ID: 28470
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Office space of 700sq.m  is located on Zabjelo near Multikom. The office space is on 4 levels, and at the top is an open roof top with a view of the surroundings. The office space also has 7 parking spaces. The spaces have an open space character and offer many different possibilities. A kitchen is available on the third floor. There are restaurants, markets and much more in the neighborhood, and the neighborhood is still developing.

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
