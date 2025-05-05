  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Commercial space of 151m2, Blok IX

Immobilier commercial Commercial space of 151m2, Blok IX

Miami, États-Unis
depuis
$221,813
;
8
Laisser une demande
ID: 28770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
The space consists of a ground floor of 61m2 and a basement of 90m2. Equipped for office needs, interior design salon, children's playroom, beauty salon, hair salon, casino, betting shop, pharmacy. The space has two entrances, one from the north and the other from the south. The main entrance and the storefront, which has a glass surface of 10m2, overlook Slovacka Street (new Dalmatincka). The space includes: a small warehouse, a kitchen and a toilet. A parking space with a ramp is behind the building.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Business premises in the new building Ventura Park
Miami, États-Unis
depuis
$18
Commerce Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$4,694
Commerce Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, États-Unis
depuis
$822
Commerce Poslovni prostor 700 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$12
Vous regardez
Immobilier commercial Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, États-Unis
depuis
$221,813
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Afficher tout Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the op…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Struktura: open space prostorija, kuhinja, dva toaleta i ostava. Prostor se izdaje potpuno opremljen i spreman za rad, što predstavlja sjajnu priliku za brzo otvaranje poslovanja bez potrebe za dodatnim …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor od 180m2, iza Big Fashion-a. Sastoji se od dva nivoa, velike terase u prizemlju od 70m2 i još jedne dodatne na spratu sa pogledom na Moraču, kuhinje, dva mokra čvora. Prostor je odličan za kancelarijsko poslovanje ili druge namjene zbog svoje odlične vidljivosti
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications