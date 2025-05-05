  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Chalet Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Miami, États-Unis
depuis
$146,701
;
10
ID: 28803
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Porodična kuća nalazi se u mjestu Brca - Sutomore. Ima dvije etaže i otvoren pogled na more. Udaljenost od plaže je na svega 330m vazdušne linije. Na prizemlju se nalaze dvije spavaće sobe, dok su na prvom spratu kuhinja sa trpezarijim i velika dnevna soba. Na drugom spratu nalaze se još dvije spavaće sobe. Kuća je u cjelosti renovirana i odlično održavana. Predstavlja odličnu priliku za investiciju i izdavanaje u toku sezone. Zahtjev za legalizaciju je uredno predat.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Realting.com
