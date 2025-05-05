  1. Realting.com
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

ID: 28561
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni boravak je opremljen modernim namještajem i savremenim elementima, pružajući svjetlost i harmoniju tokom cijelog dana. Nekretnina se odlikuje stilizovanim dvorištem od 300m2, koje je idealno za opuštanje ili okupljanje sa prijateljima i porodicom. Ispred se nalaze dva parking mjesta, a atraktivna minimalistička arhitektura se savršeno uklapa u prirodni ambijent Tološke šume. Ovaj stan nudi sve što vam je potrebno za komforan i luksuzan život, a lokacija je savršena za ljubitelje prirode i u isto vrijeme se nalazi u neposrednoj blizini svih urbanih sadržaja.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Autres complexes
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Chalet Kuća 260 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
Porodična  se nalazi 7 km od centra Podgorice, put Spuza. Plac je 954m², kuca je 260m². Prizemlje ima centralno grijanje na cvrsta goriva. Na prizemlju se nalazi dnevna soba, trpezarija, kuhinja, 3 spavace sobe, hodnik i ostava. Gornji sprat nije pregradjivan, postoji manje kupatilo. Na plac…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Afficher tout Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Afficher tout Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Chalet House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
A luxuriously furnished house for rent, covering an area of 360m2, located in Gorica C. Layout: Basement: office, laundry room, toilet, and garage with one parking space. Ground floor: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, terrace, and toilet. First floor: en…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
