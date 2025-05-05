  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX

Miami, États-Unis
depuis
$645
;
7
Laisser une demande
ID: 28798
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
One-room furnished apartment in Block 9 is available for rent. The apartment is located on the third floor, in the urban part of the city and is oriented to the east. The apartment is available for occupancy from August 1.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 118 m² na Prodaju – Centar, Tivat
Miami, États-Unis
depuis
$554,531
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$998
Quartier résidentiel Penthouse of 164m2 with a garage, Gorica C
Miami, États-Unis
depuis
$519,910
Vous regardez
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 45m2 for rent, Blok IX
Miami, États-Unis
depuis
$645
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
Na sedmom spratu zgrade, prodaje se u cjelosti opremljen stan od 43m2. Orjentisan jugo-istok, stan u sklopu cijene uključuje i garažno mjesto
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 55m2, na cetvrtom srpatu stambene zgrade, u naslelju Gorica C.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i dvije terase.   Stan se nalazi u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications