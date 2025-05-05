  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT

Quartier résidentiel Three bedroom apartment, 135m2, Stari aerodrom - FOR RENT

Miami, États-Unis
ID: 28654
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

For rent: Beautifully furnished three-bedroom apartment, 135m², on the second floor of a private house, in Stari Aerodrom. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, three bedrooms, bathroom, and three terraces. The living room has an air conditioning unit. A private parking space is available in front of the house. It is for rent for a longer period, with a required deposit equal to one month's rent!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
