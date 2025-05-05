  1. Realting.com
  Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT

Miami, États-Unis
$2,582
ID: 28662
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

A furnished and luxuriously equipped three-bedroom apartment of 96m² is available for rent on the fifth floor of a residential building in the Master neighborhood. Layout: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, three bedrooms (one of which is a master bedroom), two bathrooms, laundry room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split system. It is located in a newly built building with two elevators, and the entrance is regularly maintained. The rental price includes a parking space. The apartment is available for long-term rent with a required deposit!

Miami, États-Unis
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, États-Unis
depuis
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Two bedroom apartment of od 74m2, Stari Aerodrom
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Two-room apartment of 74m2 is located in a newer building at Stari Aerodrom. Well structured, sold fully equipped. It has a split system, the dining room is separated from the kitchen, each room has its own air conditioner. On the side there is a small storage room of 5m2 and a yard for us…
Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
