  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače

Immobilier commercial Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače

Miami, États-Unis
depuis
$1,995
;
8
ID: 28691
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Business space of 120m2 is located on one of the busiest boulevards. Excellently designed and decorated, the space is ready to move into.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

