  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$1,174
;
9
ID: 28805
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Opremljen  poslovni prostor površine 89m2 dostupan za izdavanje i za prodaju. U pitanju je u potpunosti razrađen biznis koji je moguće preuzeti sa inventarom. Nalazi se u blizini Big Fashion centra. Pogodan za igraonicu ili neku drugu djelatnost. Posjeduje kuhinju i toalet, a rađen je po open space principu.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 87 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Realting.com
