  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$1,643
;
4
ID: 28520
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

English English
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavnih saobraćajnica i lako dostupnim za kamionski saobraćaj.    Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!     

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
