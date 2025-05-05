  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Immobilier commercial Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad

Miami, États-Unis
depuis
$939
;
7
Laisser une demande
ID: 28476
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Struktura: open space prostorija, kuhinja, dva toaleta i ostava. Prostor se izdaje potpuno opremljen i spreman za rad, što predstavlja sjajnu priliku za brzo otvaranje poslovanja bez potrebe za dodatnim ulaganjima u opremu. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit u visini dvije mjesečne kirije!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$1,995
Commerce Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, États-Unis
depuis
$2,817
Commerce Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 61 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 180 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Izdaje se poslovni prostor, površine 70m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morače.   Struktura: ulazni hodnik, tri odvojene kancelarije, kuhinja i toalet.   Prostor je savršeno pogodan za kancelarijske namjene i nudi odličnu vidljivost i pristup.    Svaka prostorija u poslovnom prosto…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Afficher tout Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Commerce Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$12
Office space of 700sq.m  is located on Zabjelo near Multikom. The office space is on 4 levels, and at the top is an open roof top with a view of the surroundings. The office space also has 7 parking spaces. The spaces have an open space character and offer many different possibilities. A ki…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Commerce Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Commerce Poslovni prostor od 210m2, Ventura Residence - Zabjelo
Miami, États-Unis
depuis
$16
Izdaje se poslovni prostor od 245m2, na prizemlju stambene zgrade - Ventura Residence Prostor se sastoji od pet manjih prostora - četiri prostora sa prednje strane zgrade i dva prostora sa zadnje strane zgrade (svi su vezani tj. jedan do drugog su). Pojedinačno ovih šest prostora imaju ok…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications