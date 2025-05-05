  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi

Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi

Miami, États-Unis
depuis
$528,125
;
6
Laisser une demande
ID: 28670
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Miami, États-Unis
depuis
$645,486
Chalet Family house with sea view, Sutomore - Brca
Miami, États-Unis
depuis
$146,701
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Chalet Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Vous regardez
Chalet House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Chalet Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Miami, États-Unis
depuis
$184,257
The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostor…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications