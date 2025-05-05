Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Izdaje se luksuzno opremljena kuća, površine 360m2, u Gorici C.
Struktura:
Suteren: kancelarija, vešeraj, toalet i garaža sa jednim parking mjestom.
Prezemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, terasa i toalet.
I sprat: ulazni hodnik, tri spavace sobe, kupatilo i toalet.
Nalazi se u prestižnom naselju, u širem centru Podgorice, koje garantuje mir i bezbijednost. U neposrednoj blizini nalaze se: dipomatsko-konzularna predstavništva, Britanska ambasada, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Vila Gorica, mnoge firme, privatne poliklinike, Park šuma Gorica, market i drugo. Centar grada udaljen je svega 1km.
U dvoristu kuce se nalazi i sauna, koja pruza dodatno mjesto za opustanje i uzivanje u privatnosti!
Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!
