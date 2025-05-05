  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$822
;
9
Laisser une demande
ID: 28533
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj od najatraktivnijih i najtraženijih lokacija u Podgorici, idealan za stanovanje, kao i za poslovne aktivnosti. Stan je savršeno pogodan za kancelarije, advokatske kancelarije, notare, izvršitelje i druge poslovne namene. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, États-Unis
depuis
$404,896
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, États-Unis
depuis
$134,965
Quartier résidentiel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, États-Unis
depuis
$82,153
Prodaje se manji jednosoban stan od 35m2 u Venturi Park-u. Stan je istočno orjentisan i odlično struktuiran. Plaćanje: avansno Rok završetka: oktobar 2024 godine
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 44m2, na drugom spratu stambene zgrade, u ulici 4. Jula, u Podgorici.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se r…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Prodaje se stan od 61m na prvom spratu manje stambene zgrade na Zabjelo. Stan se nalazi u mirnoj ulici Romanovih, ima svoje dvorište i parking mjesta ispred zgrade. Ima dvje spavaće sobe, odvjenu kuhinju sa trpezarijom, toalet i dvije terase
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications