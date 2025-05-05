  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi

Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi

Miami, États-Unis
depuis
$184,844
;
9
Laisser une demande
ID: 28745
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se namješten, nov dvosoban stan u Igalu, na 300 m od mora. Stan je površine 55 m2, ima dvije terase, i nalazi se na drugom spratu zgrade. U neposrednoj blizini biće izgrađena nova autobuska stanica, čiji je završetak planiran do početka ljetnje turističke sezone 2025. godine. Takođe je planirana izgradnja olimpijskog bazena sa svim pratećim sadržajima, na nekoliko minuta pješačke udaljenosti od stana.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 127 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Quartier résidentiel Stan 164 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$586,806
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$184,844
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, États-Unis
depuis
$151,396
A beautiful one-room apartment of 43m2 is for sale. There is an additional storage room in front of the apartment. The apartment is 6 minutes away from the sea. New building. Excellent location
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Afficher tout Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Quartier résidentiel One bedroom apartment with the garage, City kvart
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
On the seventh floor of the building, a fully furnished apartment of 43m2 is for sale. Oriented south-east, the apartment includes a garage space as part of the price
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Afficher tout Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 72sq.m - Donja Lastva
Miami, États-Unis
depuis
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications