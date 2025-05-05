  1. Realting.com
  Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica

ID: 28800
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is completely fenced. The gate is remotely locked.

