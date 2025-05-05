  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Miami, États-Unis
depuis
$2,699
;
10
Laisser une demande
ID: 28542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj kompleks, uključujući otvoreni bazen i restoran. Objekat se nalazi na uzvišenju, na svega 1 km od plaže u Bečićima, i nudi savršen spoj privatnosti i blizine svih glavnih atrakcija Budve. Svi smještajni kapaciteti posjeduju namješten balkon ili terasu s panoramskim pogledom na more, a centar Budve je udaljen oko 4 km. Bežični internet je besplatan za korišćenje, a objekat je opremljen svim potrebnim sadržajem za udoban boravak. Kvadrature apartmana su 43m2, 54m2, 104m2, 43m2, 28m2, 48m2, 52m2. Studiji i apartmani imaju čajnu kuhinju s trpezarijom. Na placu se nalazi i prostrana terasa, kao i veliko dvorište. Kupac ima mogućnost da u toku ljetnje sezone iznajmljuje apartmane u sklopu dogovora sa menadžmentom rezorta i ostvaruje prihod od izdavanja. Lokacija objekta je idealna za investitore koji žele da se bave turističkim biznisom, ali i za one koji žele luksuznu destinaciju za odmor, uz nezaboravan pogled na more. Glavna autobuska stanica u Budvi nalazi se na 3 km, a Aerodrom Tivat je udaljen 25 km, što čini ovu nekretninu lako dostupnom za sve posjetioce. U toku je renoviranje određenih smještajnih jedinica. Troškovi za legalizaciju ovog objekta su uredno plaćeni.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 38 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$166,653
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$224,160
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$151,396
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$2,699
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Afficher tout Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area
Miami, États-Unis
depuis
$275,799
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely: ground floor: 104m2; floor: 70m2. The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Afficher tout Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$998
For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartments of 88sq.m, Old Bakery - Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
The fully equipped apartment is located in an attractive part of the Old Bakery complex. It is located on the third floor of a building with excellent structure and organization, overlooking the courtyard. The possibility of purchasing an additional garage space
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications