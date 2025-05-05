  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica

Miami, États-Unis
$587
5
ID: 28505
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Izdaje se luksuzno opremljena garsonjera, povrsine 30m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Staroj Varosi.. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i kupatilo. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. U cijenu izdavanja je uracunato i garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremeski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
