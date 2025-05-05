Quartier résidentiel Four bedroom apartment of 174m2, near City Key area

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
In an extremely quiet location and close to the Morača River, a furnished four-room apartment of 174m2 is for sale. The structure of the apartment is duplex, namely:
ground floor: 104m2;
floor: 70m2.
The second floor is not registered. The property is sold fully furnished, including a gym with an investment of 10,000E. The apartment has three bathrooms, one of which has a jacuzzi, and a guest toilet. Heating is central, split system and pellet.
On the ground floor there are three bedrooms with two large terraces, while on the first floor there is a children's room.
The neighborhood is very quiet, the distance from the city center is a three-minute drive.
The building does not have an elevator, it has only 9 apartments and was built in 2011. The roof has thermal insulation with mineral wool and Styrofoam.
Localisation sur la carte
Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour