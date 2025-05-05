  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$645
;
7
ID: 28799
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    États-Unis
  État
    Floride
  Région
    Comté de Miami-Dade
  Ville
    Miami

À propos du complexe

Jednosoban namješten stan u Bloku 9 dostupan je za izdavanje. Stan se nalazi na trećem spratu, u urbanom dijelu grada i istočno je orjentisan. Stan je useljiv od 1. avgusta.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Quartier résidentiel Jednosoban stan, 35 m2, Stari Aerodrom
Miami, États-Unis
depuis
$82,153
Quartier résidentiel Stan 104 m² na Prodaju – Atlac Capital, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$4,108
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 43m2, Bečići
Miami, États-Unis
depuis
$151,396
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$181,910
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Afficher tout Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Quartier résidentiel Two bedroom apartment, 92m2, City kvart - FOR RENT
Miami, États-Unis
depuis
$998
For rent: Beautifully furnished two-bedroom apartment, 92m², on the seventh floor of a residential building in the City Quarter. Layout: entrance hall, living room, kitchen, dining area, two bedrooms, bathroom, toilet, storage room, and terrace. The apartment is equipped with a multi-split…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$123,229
Jednosoban stan 48.19m2 u manjoj stambenoj zgradi. Lokacija: Ludvika Kube -Zagorič. SALE!!! One-room apartment 48.19m2 in a smaller residential building. Location: Ludvika Kube - Zagorič
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Quartier résidentiel Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Miami, États-Unis
depuis
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Agence
CONCORD NEKRETNINE
