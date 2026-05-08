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Loyer mensuel de studios en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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Miami
18
18 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
🏡 Appartement de studio à louer – Zabjelo, Podgorica💶 330 € / Mensuel📐 32 m2 ✨ Un studio de …
$387
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
$447
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
$471
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
📍 Lieu: Blok 9📐 Taille: 28 m2💶 Prix: 350 €/mois🛋️ Entièrement meublé Un studio moderne et fo…
$412
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
$353
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Un studio entièrement meublé de 25m2 est disponible à la location. L'appartement est récemme…
$412
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
$412
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
📍 Lieu: Zabjelo🏠 Taille: 25 m2🏢 Étage : 3ème (bâtiment sans ascenseur)🛋️ Entièrement meublé👤…
$353
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Situé dans l'un des plus beaux quartiers pour vivre à Podgorica – en plein centre-ville, mai…
$529
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
🏡 Studio de luxe – Tuški mis, Podgorica Un studio de luxe récemment meublé de 30 m2 à louer,…
$471
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 35 m²
$471
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
$471
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 23 m²
$412
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 22 m²
$377
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Un studio de luxe nouvellement meublé de 30 m2 est disponible à la location, situé à Bulevar…
$471
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 24 m²
Un studio LUXurious de 24 m2 est disponible à la location sur la rue Svetozara Markovića, da…
$588
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Un studio moderne et confortable dans la ville de Kej. Entièrement équipé: internet, télévis…
$706
par mois
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Miami, États-Unis
Studio 1 chambre
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 30 m²
Appartement Cozy Studio près du centre-ville – 30m2 Ce charmant studio de 30m2 est situé à u…
$471
par mois
T.V.A.
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