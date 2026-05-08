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Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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1 propriété total trouvé
Duplex 3 chambres dans Miami, États-Unis
Duplex 3 chambres
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
$270,627
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Comté de Miami-Dade, États-Unis

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