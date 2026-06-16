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Hôtels à vendre en Haines City, États-Unis

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propriété commerciale
6
6 propriétés total trouvé
Hôtel 162 m² dans Haines City, États-Unis
Hôtel 162 m²
Haines City, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Ce bien conçu 3 chambres, 2,5 salles de bains maison de ville offre 1748 pieds carrés d'espa…
$289,000
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Hôtel 162 m² dans Haines City, États-Unis
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Haines City, États-Unis
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Ce bien conçu 3 chambres, 2,5 salles de bains maison de ville offre 1748 pieds carrés d'espa…
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Hôtel 97 m² dans Haines City, États-Unis
Hôtel 97 m²
Haines City, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Cette maison de ville bien conçue de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains offre 1 407 pie…
$265,000
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Hôtel 97 m² dans Haines City, États-Unis
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Haines City, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Cette maison de ville bien conçue de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains offre 1 407 pie…
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Hôtel 162 m² dans Haines City, États-Unis
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Hôtel 97 m² dans Haines City, États-Unis
Hôtel 97 m²
Haines City, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
This well-designed 2-bedroom, 2-bathroom townhouse offers 1,407 sq ft of comfortable living …
$265,000
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