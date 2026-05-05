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Bureaux à vendre en États-Unis

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propriété commerciale
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2 propriétés total trouvé
Bureau 328 m² dans New York, États-Unis
Bureau 328 m²
New York, États-Unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 328 m²
Louer ou vendre de grandes locales distribuées en 328 mètres tous sur un seul étage. Zone im…
$469,479
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Bureau 12 m² dans Miami, États-Unis
Bureau 12 m²
Miami, États-Unis
Nombre de pièces 1
Surface 12 m²
Un espace de bureau de 12 m2 est disponible à la location sur la rue Hercegovačka, situé dan…
$471
T.V.A.
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