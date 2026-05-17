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Appartements à vendre en City of Glen Cove, États-Unis

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans City of Glen Cove, États-Unis
Appartement 2 chambres
City of Glen Cove, États-Unis
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 116 m²
Gregera Rose
$799,000
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Appartement 1 chambre dans City of Glen Cove, États-Unis
Appartement 1 chambre
City of Glen Cove, États-Unis
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Gregera Rose
$675,000
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Caractéristiques des propriétés en City of Glen Cove, États-Unis

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