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Maisons avec terrasse à vendre en Charjah, Émirats arabes unis

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Charjah
22
Al Hamriyah
6
Al Batayih
4
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Charjah, Émirats arabes unis
TOP TOP
Villa 4 chambres
Charjah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 257 m²
Luxury Waterfront Living Conçu pour les familles, les investisseurs et les acheteurs de styl…
$762,423
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