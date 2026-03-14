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Maisons à vendre en Al Hamriyah, Émirats arabes unis

villas
3
7 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 6 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 666 m²
Nombre d'étages 3
Luxury villa in the new Al Thuraya Island project in Sharjah! Perfect for living and investm…
$2,06M
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Maison de ville 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$609,679
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Maison 8 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison 8 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 8
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 370 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$3,18M
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OneOne
Maison de ville 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison de ville 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 503 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville et villas dans la magnifique communauté L'île Vue près du lagon sur la côte…
$1,19M
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Villa 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 612 m²
Villas avec plage privée, à pied de la mer.Disponible 0% plan de paiement d'intérêts jusqu'a…
$1,15M
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Villa 4 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Villa 4 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 307 m²
Villas avec accès à la plage et à distance de marche de la mer.Disponible un plan de paiemen…
$685,000
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Maison 5 chambres dans Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Maison 5 chambres
Al Hamriyah, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 613 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe dans le nouveau projet Al Thuraya Island à Sharjah! Parfait pour vivre et inve…
$1,06M
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